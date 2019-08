Regenachtige start voor WeCanDance

De eerste festivaldag van WeCanDance​ ging vrijdag bijna volledig uitverkocht van start. Naast de tickets in voorverkoop zijn nu ook de bijna alle 200 tickets aan de deur uitverkocht. Er bleven slechts enkele tickets over. De organisatie nam maatregelen voor het voorspelde stormweer van...

De eerste dag van elektro- en dancefestival WeCanDance​ ging bijna volledig uitverkocht van start. Ook zaterdag, dag twee van het festival is uitverkocht. Enkel aan de deur zijn er nog 500 tickets te verkrijgen op zaterdag. De eerste festivaldag opende met twee podia, tegenover zeven de rest van het festivalweekend.

Voorspelde stormweer

Door het voorspelde stormweer moest de organisatie zich extra voorbereiden. In overleg met brandweer en politie werd het festivalterrein aangepast om de veiligheid van het publiek te garanderen. Zo werden al meerdere containers geplaatst om de wind te breken en een aantal podia dicht gemaakt om bescherming te bieden tegen de wind en voor extra verankering te zorgen. De festivalorganisatoren volgen de weerevolutie op de voet en zijn in continu overleg met brandweer en politie om tijdig de nodige maatregelen te nemen. "Zodra het risico op zwaarder weer/echte storm te groot wordt en de veiligheid van het publiek niet langer 100% verzekerd is zullen de festivalorganisatoren ingrijpen", vertelt woordvoerster Sam Jaspers.

Controles op rijden onder invloed

Naar aanleiding van het festival gebeuren er ook douaneacties. Douanediensten uit Oostende en Roeselare werken samen met de lokale politie van Brugge en de federale politie. Daarnaast zal ook een hondenteam aanwezig zijn. Er gebeuren onder andere controles op rijden onder invloed en bezit van verdovende middelen. Ook het gebruik van rode diesel wordt gecontroleerd.

Het festival loopt nog tot en met zondag 11 augustus op het strand van Zeebrugge. Dagtickets voor zondag en combi-tickets zijn bijna uitverkocht, maar nog te verkrijgen via de site www.wecandance.be.