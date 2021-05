Regenboog kleurt West-Vlaanderen vandaag

Het is vandaag de internationale dag tegen Holebifobie en transfobie. Op heel wat plaatsen in onze provincie wappert daarom de regenboogvlag.

Onder andere in Waregem hijsen ze vandaag de regenboogvlag. Kortrijk heeft sinds vorige week ook een regenboogzebrapad en Oostkamp heeft vanaf vandaag een regenboogmuur.

In Koksijde kunnen jongeren de hele maand een pakje stoepkrijgt afhalen in de regenboogkleuren, om daarmee op de stoep, terras of straat de regenboog te kleuren.

Grootste vlag

Roeselare gaat nog verder: ze gaan er vandaag voor de grootste regenboogvlag. Aan de inwoners was er de oproep om een stukje in één van de zes kleuren in te dienen. Dat wordt aan elkaar gezet en het moet de grootste regenboogvlag opleveren.