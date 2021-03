Regenboogloper in K in Kortrijk

Heel wat steden en gemeenten hingen de voorbije dagen regenboogvlaggen uit als steun tegen de homohaat die in Beveren leidde tot de dood van een 42-jarige man. Winkelcentrum K in Kortrijk gaat nog een stapje verder.

Wie het winkelcentrum binnen wandelt langs de hoofdingang aan de Sionstraat, kan er niet naast kijken. Een enorme regenboogloper is er uitgerold, als een 'LGBTQ-entrance'. Het management wil zo een statement maken, zegt Dominique Desmeytere. Met dit statement willen we duidelijk maken dat IEDEREEN welkom is in ons shoppingcenter.

Wij zijn zelf een grote, heel diverse community en daarom rollen we, letterlijk en figuurlijk, alle mogelijke lopers uit voor onze klanten en werknemers.