Regenboogvlaggen wapperen volop op Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie

Ook in West-Vlaanderen wordt vandaag de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie in de kijker gezet. Verschillende steden en gemeenten hangen de regenboogvlag, symbool van alle holebi's, transgenders en intersekse personen, uit.

De Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT) viert dat de Wereldgezondheidsorganisatie op 17 mei 1990 homoseksualiteit schrapte uit de lijst van geestesziekten. Op sociale media worden foto's en filmpjes van de wapperende regenboogvlag gedeeld, bijvoorbeeld in Lendelede of Oostende.

Ook Politiezone regio Tielt deelde een filmpje van de regenboogvlag aan hun centraal politiegebouw.

De stad Menen koos ervoor om de regenboogkleuren ook nog op andere manieren in het straatbeeld te verwerken. Er werd een regenboogzebrapad aangelegd en in de vitrines van het stadhuis zijn verschillende kunstwerken van de plaatselijke Academie voor Beeld te zien.

Conversiepraktijken strafbaar

Eerder deze week beloofde West-Vlaams minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) naar aanleiding van de IDAHOT nog om conversiepraktijken voor holebi's te verbieden. Daaronder vallen behandelingen of praktijken met de bedoeling om de seksuele geaardheid, de genderidentiteit of genderexpressie van een persoon te wijzigen, te onderdrukken of weg te werken.

​Samen met kamerlid Sammy Madhi (CD&V) zal Muylle een eerder initiatief van NVA-politica Zuhal Demir oppikken en herwerken om conversiepraktijken in het Strafwetboek op te nemen. “Iedereen moet zijn eigen seksuele geaardheid kunnen beleven. We willen optreden tegen oplichters die beweren dat ze mensen hun geaardheid kunnen 'genezen'. Het gaat niet alleen om bedrog, het is bijzonder schadelijk en stigmatiserend. Dergelijke praktijken kunnen jongeren die in de knoop zitten met hun geaardheid, nog dieper in de put duwen", aldus Muylle.