Regenboogzebrapad brengt kleur in Oudenburg

Tijdens de gemeenteraad van 14 november 2019 werd dat voorstel van Jens Balliere (Open Vld) unaniem goedgekeurd. “Bij een regenboogzebrapad worden de kleuren van de regenboog geschilderd tussen de bestaande witte markeringen. Het geeft erkenning aan onze holebi-gemeenschap”, aldus Balliere. “Als streefdatum had ik 17 mei 2020, de internationale dag tegen holebi -en transfobie, gesuggereerd. Maar omdat er door de Coronacrisis veel minder volk op de baan is, werd het zebrapad nu al aangebracht. Het brengt ook kleur in deze donkere dagen.”

Conform de wegcode

Een regenboogzebrapad wordt geschilderd tussen de lijnen van een officieel zebrapad en blijft dermate rechtsgeldig en conform de wegcode. Het Oudenburgse stadsbestuur toont zich hierdoor solidair met holebi’s en kan hiermee haar inspanningen versterken om de diversiteit te omarmen.” Schepen van Diversiteit en Gelijke kansen Ulrike Vanhessche (SP.A): “Hoe zichtbaarder de holebi-gemeenschap wordt, hoe gemakkelijker ook de outing en het welzijn van ieder individu, we tonen ons als stadsbestuur solidair met holebi’s. We zorgen voor een positief klimaat in Oudenburg en dit uiteraard niet enkel op 17 mei, maar iedere dag.”

Niet de eerste

Gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld): “Het is goed dat het voorstel unaniem werd aangenomen. We geven hiermee met de ganse gemeenteraad een duidelijk signaal. Oudenburg zal geen primeur zijn in België. In Brussel werden er in mei 2017 al zes regenboogzebrapaden aangelegd. Deze bleven 8 maanden liggen. In Hasselt werd op 17 mei 2018 een regenboogzebrapad onthuld, exact een jaar later gebeurde dit ook in Mechelen. In Koksijde nam men onlangs ook de beslissing tot de realisatie van een regenboogzebrapad.”