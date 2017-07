Regering geeft fiat voor mastercampus VDAB

De Vlaamse regering gaat akkoord met de realisatie van een mastercampus voor de VDAB in Roeselare Haven-Zuid.

Die is nodig, omdat het competentiecentrum voor mechanische beroepen in Gits gesloten werd door aanhoudende klachten van buurtbewoners. Die namen de geluidshinder niet langer.

In de mastercampus zullen alle bouwgerelateerde en industriële opleidingen uit de regio gebundeld worden. Die vinden nu nog onder meer in de vestigingen van Ieper, Wevelgem en Brugge plaats. Volgens de regering biedt de mastercampus de opportuniteit om krachten en budgettaire middelen te bundelen, en een breed aanbod te bieden aan opleidingen in de domeinen bouw, industrie en diensten aan bedrijven. De gronden voor de mastercampus zullen aangekocht worden. Tegen 2022 moet de campus klaar zijn. Die ligt langs de E403 ter hoogte van afrit Roeselare Haven. Aan het project hangt een prijskaartje van 61 miljoen euro.