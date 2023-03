De top van de Vlaamse regering is woensdagochtend zonder akkoord over het stikstofdossier uit elkaar gegaan.

De top van de regering-Jambon zat sinds dinsdag 18 uur samen in een poging een nieuw stikstofakkoord te sluiten. Na meer dan 16 uur onderhandelen zijn de onderhandelingen nu opgeschort zonder globaal akkoord. Wanneer er verder onderhandeld wordt, is nog onduidelijk, maar minister-president Jan Jambon moet dus straks naar het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement zonder akkoord.

