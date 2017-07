Regering keurt conceptnota regionale televisieomroepen goed

De Vlaamse regering heeft vrijdagavond de conceptnota van minister van Media Sven Gatz over de regionale televisieomroepen goedgekeurd. De nota bevat voorstellen om de leefbaarheid van de Vlaamse regionale televisies in de toekomst te helpen verzekeren.

Daling advertentie-inkomsten

De vorige regering stelde vast dat de financiële leefbaarheid van sommige van deze omroepen onder druk staat, vooral zij die nog niet samenwerken met een een groter mediabedrijf. Daarom werden samenwerkingsovereenkomsten in het leven geroepen tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse regionale tv's. Via die overeenkomsten engageren ze zich om doelstellingen te realiseren, bijvoorbeeld wat betreft bereik, waardering en betrokkenheid en financiële performantie. In ruil ontvangen ze daarvoor een jaarlijkse subsidie van 185.000 euro. Bovendien legde een decretaal uitgevaardigde bereikvergoeding aan tv-distributeurs Proximus en Telenet op om ook een bijdrage te leveren van 6 miljoen euro om de financiële nood van de regionale televisies te helpen lenigen.

Een nieuw onderzoek naar de financiële leefbaarheid van de televisieomroepen, was niet erg hoopgevend. De daling van de advertentie-inkomsten, vooral uit sponsoring en productplacement, blijft aanhouden. De conclusies van deze gesprekken heeft de minister van Media in de goedgekeurde conceptnota gebundeld. De conclusies van de conceptnota worden verder in beleidsbeslissingen uitgewerkt. "Op het vlak van organisatie verandert er weinig aan de regionale tv's van de toekomst", zegt Gatz. "Ze blijven aan hun regio gebonden, onafhankelijk en pluralistisch. Hun betoelaging en de bereikvergoeding blijven nagenoeg onveranderd, net als de normen en voorwaarden die hen werden opgelegd. Er komt geen wijziging van de zendgebieden, al kunnen de vzw's achter regionale televisieomroepen wel fusioneren."

Samenwerken met VRT

De minister maant alle omroepen wel sterk aan om samen te werken, zich te verbinden met een exploitatiemaatschappij, zich sterker crossmediaal te profileren en meer in te zetten op digitale kanalen. Gatz gaat na in hoeverre de omroepen meer toegang kunnen hebben tot de overheidscommunicatie. Ook de samenwerking met de VRT wordt aangemoedigd.