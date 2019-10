Regering noemt windmolenzone naar prinses Elisabeth

Het was afscheidnemend premier Charles Michel die vrijdag via twitter de beslissing van de regering aankondigde. "Van harte proficiat aan prinses Elisabeth. Voor haar verjaardag benoemt #begov in Noordzee de 'Prinses Elisabeth Windmolenzone'", aldus de eerste minister.

Het gaat concreet om de tweede windmolenzone, eerder aan de Westkust, die in ontwikkeling is. Het gebied is 281 vierkante kilometer groot en omvat er alle parken die er tussen 2020 en 2030 worden gebouwd, legt het kabinet van bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld) uit.

De capaciteit van de geplande windmolens bedraagt 1,75 gigawatt. Dat staat voor ongeveer 10 procent van de Belgische elektriciteitsbehoefte en komt bovenop de al bestaande 10 procent die er vandaag al is.

De investering in windmolens is een investering in de toekomst, luidt het in regeringskringen. Ze zijn een symbool naar de toekomst in verband met onze energie- en klimaatambities. In die zin is de keuze van de naam ook symbolisch. Als troonopvolgster belichaamt de kroonprinses ook de toekomst van ons land, klinkt het.