Regering vergoedt schade na storm in maart

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om de storm en rukwinden die in maart dit jaar over ons land trokken, te erkennen als een algemene ramp. Er wordt 3,2 miljoen euro voorzien om de ingediende schadedossiers te vergoeden.

Van 9 tot 15 maart dit jaar woedde een hevige storm door Vlaanderen. De rukwinden hadden een snelheid tot 122 km/u in Zeebrugge, maar ook in andere provincies haalden ze makkelijk 100 km/u. De schade was dan ook aanzienlijk. In dit soort gevallen hebben de getroffen gemeenten 60 dagen om een aanvraag tot erkenning van het natuurverschijnsel als ramp in te dienen.

Verschillende gemeenten hebben dit toen ook gedaan. 85 gemeenten, waarvan 8 West-Vlaamse, voldoen aan de erkenningscriteria om te spreken van een algemene ramp binnen hun grondgebied. Voor onze provincie gaat het om Brugge, Damme, Gistel, Hooglede, Jabbeke, Meulebeke, Oostkamp en Zedelgem.

“Inwoners die een dossier hebben opgesteld, kunnen dit nu indienen om een schadevergoeding te bekomen” zegt minister-president Jan Jambon. “Op die manier kunnen kosten gecompenseerd worden die de verzekering niet dekt.”

