Regeringsleiders verzamelen in Oostende voor de Noordzeecoalitie

Dat de top in ons land doorgaat, is geen toeval. België is een pionier in de bouw van windmolens op zee en uitgegroeid tot wereldtop in de bouw van offshore-windparken. De maritieme aannemers DEME en Jan De Nul bijvoorbeeld zijn wereldspelers in het aanleggen van windparken.

Ambitie

De ambitie van de top is niet alleen het uitbreiden van de capaciteit aan windmolenparken op zee - de negen landen samen mikken op 134 GW in 2030 en meer dan 300 GW in 2050 - maar vooral de concrete uitvoering in goede banen leiden. "De snelheid van uitvoering is de echte inzet van de North Sea Summit", zegt premier De Croo.

Concreet is het de bedoeling om afspraken te maken over standaardisering van de windparken: denk bijvoorbeeld aan het gebruik van dezelfde technologie. Dat moet toelaten om de parken sneller te bouwen, aldus de premier.

Veiligheid op zee

Er is ook nood aan afspraken over aanbestedingen, interconnectie en veiligheid. Dat laatste onderwerp wint aan belang, benadrukt minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD), wijzend op de sabotage aan pijpleiding Nord Stream en de vele datakabels, stroomkabels en pijpleidingen in de Noordzee.

Het is de bedoeling om met de andere Noordzeelanden afspraken te maken over de veiligheidsmaatregelen die worden genomen. De inzet om van de Noordzee een grote groene energiecentrale te maken is bekend: los raken van fossiele brandstoffen - in het bijzonder uit Rusland - en zorgen voor bevoorradingszekerheid en de toegang tot groene en goedkope energie.

"Hernieuwbare energie is de oplossing voor zowel de energie- als klimaatcrisis", herinnert minister Van der Straeten er aan. Oostende mag zich straks alvast aan hoog bezoek verwachten. De regeringsleiders en energieministers van de negen landen zakken af naar West-Vlaanderen, net als Europees Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. Er is ook een belangrijk industrieel luik aan de top, met verscheidene deelnemende bedrijven en netbeheerders.

Hinder

Oostende wordt geen versterkte burcht, maar de extra veiligheidsmaatregelen zullen wel gevolgen hebben voor het verkeer in en rond de stad en het openbaar vervoer.

In het havengebied is er extra veiligheid opgebouwd, zeker op de Oosteroever. Er worden veiligheidsperimeters ingesteld en vooral rond het Fort Napoleon, Duin en Zee en het havengebouw wordt het verkeer in de namiddag even stilgelegd.

Ook het bus- en tramverkeer zal hinder ondervinden. De kusttram blijft rijden, behalve aan de Vuurtorenwijk. Daar rijden vervangbussen.

Regeringsleiders landen

Om 14.25 uur is de Britse premier geland in Oostende met de Titan Airways Airbus A321-253NX. (Lees verder onder de foto.)

Het Prinses Elisabeth Eiland komt zowat 45 km buiten de Belgische kust en wordt het schakelpunt tussen de offshore windparken van de tweede offshore wind zone (met een maximale capaciteit van 3,5 GW) en het hoogspanningsnet aan land.