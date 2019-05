Regeringspartijen verliezen, Vlaams Belang grote winnaar

Met ruim een derde van de stemmen geteld, is het duidelijk dat het Vlaams Parlement er binnenkort fors anders zal uitzien.

Regeringspartijen N-VA, Open Vld en CD&V verliezen duidelijk terrein. Grote winnaar is Vlaams Belang, dat met 18,2 procent de tweede grootste partij wordt, na N-VA. Ook PVDA zou voor het eerst in haar geschiedenis verschillende zetels halen in het Vlaamse halfrond.

Geen Crevits-effect

In West-Vlaanderen, waar CD&V een grootse campagne bouwde rond Hilde Crevits, verliezen de christendemocraten voor het Vlaams Parlement 8,4 procentpunten ten opzichte van 2014. De partij eindigt er voorlopig op 16,9 procent. Dat blijkt uit het officiële resultaat, met 10 procent van de stembureaus geteld.

De winst is ook in West-Vlaanderen voorlopig bijna uitsluitend voor Vlaams Belang. Die partij wint 15,4 procentpunten tot 20,5 procent van de stemmen. De tweede grootste winnaar is PVDA, dat er 2,8 procentpunten bij doet, maar met 4,4 procent nog steeds onder de kiesdrempel blijft. Groen wint 1,5 procentpunt, tot 8,7 procent.

De twee grootste Vlaamse regeringspartijen verliezen. N-VA daalt 9,8 procentpunten tot 19,9 procent en CD&V 8,4 procentpunten tot 16,9 procent. Open Vld blijft status quo, op 13,3 procent.

