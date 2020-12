Regio Westhoek keurt nieuw vervoerplan goed

Dat nieuwe plan zal in werking treden op 1 januari 2022. “Met een dragend netwerk van buslijnen creëren we een regelmatige en stabiele verbinding tussen de grotere steden in de regio en de rand ervan. Doordat we het aanbod verhogen waar de vraag het grootst is, zullen we meer verplaatsingen kunnen opvangen”, zegt Peter Roose, voorzitter van de vervoerregio. Daarnaast heeft de vervoerregio ook een visie voor het vervoer op maat uitgewerkt. “Voor de mensen die meer afgelegen wonen komt er een gebiedsdekkend flexsysteem. En voor de first and last mile zetten we in op deelsystemen voor fietsen en wagens.” Voor het vervoerplan kreeg de Westhoek een Vlaams budget van ruim 14,7 miljoen euro ter beschikking. 2,24 miljoen euro nieuwe middelen werden in juni dit jaar door minister Peeters toegekend.

Stabiele busverbindingen

Bovenop het treinnet en de kusttram werd een netwerk van buslijnen uitgetekend om een regelmatige, stabiele verbinding mogelijk te maken tussen de grotere steden in de regio en op de rand ervan. Op die lijnen rijdt op werkdagen en zaterdagen minstens om het uur een bus in elke richting. Ook op zondag wordt op al deze lijnen een vaste bediening voorzien. Daarnaast voorziet het plan in een ontsluitend netwerk van functionele ritten die de ochtend- en avondspits opvangen en die van belang zijn voor heel veel scholieren in de regio.

Vervoer op maat

Het vervoer op maat is een verlengstuk van het openbaar vervoer en vangt verspreide vervoersvragen op. Het is een flexibele oplossing voor plaatsen die slechts beperkte toegang hebben tot het reguliere aanbod van NMBS en De Lijn. Daarnaast bedient het specifieke doelgroepen zoals mensen met een mobiliteitsbeperking.

Grensoverschrijdende samenwerking

Voortbouwend op een intentie-overeenkomst die Vlaanderen en Frankrijk in november 2018 ondertekenden, wil de vervoerregio inzetten op de realisatie van grensoverschrijdend vervoer. De regio maakt daarom middelen vrij om de exploitatie van grensoverschrijdende lijnen naar Duinkerke, Hazebroek en Armentières op haar grondgebied mogelijk te maken. De vervoerregio zal dit verder bespreken met de partners aan de andere zijde van de grens.