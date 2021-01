Reissector: “Klanten kijken naar paas-en zomervakantie”

Tot 1 maart mag niemand op reis. De krokusvakantie wordt dus een vakantie thuis of in eigen land en dat is een streep door de rekening van de reissector.

Veel reisbureaus leven door het reisverbod in onzekerheid. Klanten zitten met veel vragen, maar daarop kunnen de reisorganisatoren momenteel vaak geen antwoord op bieden. De sector hoopt daarom op een versoepeling na 1 maart. Veel van hun klanten kijken namelijk al uit naar de paasvakantie en ook al richting de zomervakantie.

“Zwaar verlies geleden”

Als 2021 een kopie wordt van vorig jaar, dan is de ravage in de reissector niet te overzien. “Eigenlijk zijn november, december, januari, februari, onze topmaanden. Daarin realiseren we minimum 50% van onze omzet op jaarbasis. Normaal gezien is het hier nu gigantisch druk, kunnen we het bijna niet bolwerken. Op vandaag is dat niet zo. Wij hebben vorig jaar 20% van onze omzet gerealiseerd t.o.v. 2019. Ik moet er geen tekeningetje bij maken. Wij hebben uiteraard een zwaar verlies geleden,” vertelt Els Verhoest van reisbureau Best Of Travel.