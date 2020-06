Reissector concentreert zich op dichtbijvakanties

En vanaf 15 juni opent België opnieuw zijn buitengrenzen, net als de meeste andere Europese landen. Deze zomer nog een reis boeken buiten Europa ligt moeilijker en daarom focussen de reisbureaus vooral op dichtbijvakanties.

"De voorbije maand hebben we veel telefoontjes moeten doen om te zeggen dat de reis niet kon doorgaan," zegt Shana Devriese van het Rieswinkeltje in Rumbeke. "Nu zijn we supercontent dat ze toch kunnen reizen. Mensen willen uit hun kot komen. Dus het is ideaal dat de Europese grenzen open gaan en mensen kunnen genieten van een vakantie in eigen bubbel of met vrienden."

Vakantie in eigen land

Het reisagentschap is normaal gespecialiseerd in verre reizen op maat. Maar reizen naar pakweg Vietnam of Lapland zit er deze zomer niet meteen in. En dus verleggen ze hier de focus naar Europa of dichtbijvakanties onder meer in Doornik of Diksmuide.