Reissector voert actie

Op korte termijn vragen ze onder meer de verlenging van de tijdelijke werkloosheid. Nathalie Nowak, reisagent: "Er is een tijdelijke werkloosheid die nu tot het einde van dit jaar gaat. Maar die moet overgedragen worden naar volgend jaar. Er is weinig perspectief. De coronacijfers stijgen, we moeten daar niet flauw over doen. Wij kunnen nu niet gaan eisen: laat ons terug vrij reizen. Dat gaat niet. Maar er moet wel ondersteuning blijven zodat het niet een gigantisch sociaal bloedblad wordt. En dat is niet alleen voor België maar wereldwijd. Want er zijn 120 miljoen jobs in deze sector die bedreigd worden."

De reisindustrie stevent echt af op een ramp, zeggen de actievoerders, dus niet alleen in België maar ook in Europa en wereldwijd. Dat is de reden waarom de actiegroepen nog eens een noodoproep willen lanceren met #SaveOrSink.

Bekijk ook: