Reisverbod vervalt, over de grens wachten ze op ons

Doordat het reisverbod sneuvelt, kunnen we weer shoppen en zelfs overnachten in de grensgemeente. En als de terrasjes eind deze maand al openen, zit er zelfs al een vroeger horecabezoekje in. Maar grote problemen met Belgische terrasjestoeristen verwachten ze er niet.

Sancho Jansen van de middenstandsvereniging in Sluis: "We weten nog niet wat het precieze reglement zal zijn. Ik denk dat dit in het begin ook gewoon met een maximaal aantal personen zal zijn en met twee aan een tafel. Dan is het gewoon aan iedere horeca-ondernemer om de regels te volgen en de mensen te begeleiden die hun biertje willen drinken".

Geen quarantaine voor verblijf van minder dan 48 uur

En ook verblijfstoerisme kan. Als dat van korte duur is. Wie minder dan 48 uur in Zeeuws-Vlaanderen verblijft, hoeft daarna niet in quarantaine. In B&B In de Morelleput in Nieuwvliet hopen ze snel weer Belgen te zien. Suzanne De Zwart: "Een derde van de bezoekers dat hier komt voor de B&B en de theetuin is Belg. We hebben de Belgen nodig voor en na het seizoen en in de winter. Ze gaan graag uit en ze doen dat beter dan de Nederlanders".