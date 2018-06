Reitjes in Brugge vervuild door afvalwater

Er is afvalwater geloosd in de reien in Brugge. Stad Brugge neemt maatregelen en haalt de zwanen uit het water.

Deze ochtend stelde Stad Brugge vast dat de waterkwaliteit in de Brugse reien in de omgeving van het Begijnhof zeer slecht was. Burgemeester Renaat Landuyt gaf de stadsdiensten de opdracht om de oorzaak te achterhalen. De diensten stelden vast dat er afvalwater werd geloosd in de reien. Het afvalwater lekte uit een leiding van de installatie van brouwerij de Halve Maan. Intussen werd het lek gedicht.

De Stad heeft ook de brandweer en de civiele bescherming opgeroepen om het water in de reien op verschillende punten te beluchten om terug zuurstof in het water te brengen en de waterkwaliteit te verbeteren. De verwachtingen zijn dat het enkele dagen kan duren eer de vervuiling volledig verdwenen is. Door dit voorval is er geurhinder mogelijk. Mensen die deze hinder vaststellen moeten dit niet melden aan de diensten. Zij zijn op de hoogte van het probleem en pakken de vervuiling aan.

De Stad zal de zwanen aan het Begijnhof uit het water begeleiden en tijdelijk opvangen ter hoogte van het Wijngaardplein. Zo wordt de gezondheid van de zwanen maximaal gewaarborgd. De zwanen worden terug op het water gelaten zodra de waterkwaliteit voldoende verbeterd is.