Relatief kalm op spoeddiensten na felle winterprik

Op de spoeddienst van AZ Groeninge in Kortrijk heeft het personeel alles goed onder controle ondanks de gevaarlijke weersituatie van vanmorgen en gisteren.

De mensen waren gewaarschuwd en dat heeft ervoor gezorgd dat er slechts een handvol meer patiënten was. "Wij hebben normaal een patiëntenpopulatie van 120 tot 140 patiënten per dag", zegt spoedarts Philip Struve. "Laat ons zeggen dat we nu een stijging hebben van 5%. Er zijn enkele valpartijen geweest, maar die zijn eerder beperkt".

Bevallingen

Wel moeten de ambulances en mug-voertuigen vaker uitrukken en zijn ze langer onderweg bij dergelijk winterweer. Veel mensen zijn bang om zelf te rijden in zo’n omstandigheden. Ze bellen vlugger een ambulance in plaats van zelf naar het ziekenhuis te komen. Zo had het ziekenhuis vanochtend en gisteren patiënten die op bevallen stonden.