Reliekschrijn van Sint-Maartenskathedraal op Topstukkenlijst

Het reliekschrijn dateert uit 1625 en bestaat uit verguld koper, zilver en edelstenen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het zwaar beschadigd. Dankzij de gedetailleerde inventaris van 1858 kan de historiek van dit schrijn goed gereconstrueerd worden. Het schrijn sluit vormelijk aan bij het Sint-Eligiusschrijn dat in 1610-1614 door Jan crabbe voor Sint-Salvator in Brugge werd vervaardigd. De pilasters in de vorm van een kariatide (vrouwenbeeld als schraagbeeld) zijn typisch voor de Vlaamse renaissance Rijsel. Ze lijken zeer sterk op de kariatiden op de hoeken van de Oude Beurs in Rijsel.

Artistieke waarde

Op het schrijn zijn zes heiligen afgebeeld, waaronder de heiligen Maria Magdalena, Aghata van Catania en Judocus van Ponthieu. Het reliekschrijn heeft volgens het ministerieel besluit een bijzondere artistieke waarde: dit criterium duidt op het artistieke belang van het voorwerp in vergelijking met de gekende kunstproductie. De motivatie is gebaseerd op de uniciteit, ijkwaarde en belang voor het collectief geheugen.

Het reliekschrijn is momenteel te zien in de tijdelijke tentoonstelling 'Ongezien' tot 10 september in de Sint-Maartenskathedraal.