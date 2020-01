Rellen ontsieren jeugdwedstrijd in Brugge

De jeugdwedstrijd tussen de U17 van KSK Steenbrugge en KV Oostende is uitgedraaid op een vechtpartij.

Na het laatste fluitsignaal ontstaat er een conflict tussen spelers, trainers en ouders en moet de politie tussenbeide komen. Meer dan 15 mensen zijn betrokken bij de rellen, maar niemand raakt gewond.

Discussie over een rode kaart is de aanleiding van het incident. De wedstrijd is trouwens geëindigd op 1-1.