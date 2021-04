Remmen defect: lijnbus botst tegen gevel in Gistel

In Gistel is een bus van De Lijn ingereden op de gevel van een horecazaak. Zes mensen raakten lichtgewond.

Het ongeval gebeurde in de Stationsstraat in Gistel. Een bus van De Lijn reed er recht in brasserie La Gare. Wellicht waren de remmen defect. Bij het ongeval raakten zes mensen licht gewond, maar niemand is er erg aan toe.

"Het ongeval zorgt voor wat hinder in Gistel," zegt burgemeester Gauthier Defreyne op Facebook. "Zo zijn de Nieuwpoortsesteenweg, Stationsstraat en Heyvaertlaan afgesloten." Het takelen van de bus en het onderzoek naar de stabiliteit van de horecazaak zullen wellicht nog wel even duren.

(beelden Walter Schoutteet)