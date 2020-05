Renovatie Biekorf voorlopig geschrapt

In de vernieuwde Biekorf was naast de bibliotheek ook plaats voor een nieuw lees- en cultuurcafé. Dat zou de bib en het cultuurcentrum met elkaar verbinden. Boven zouden kantoren kunnen komen.

In de koelkast

Maar door de crisis heeft stad Brugge nu naar schatten al twintig tot dertig miljoen euro minder inkomsten, en er komt ook een herstelplan. Het project op de Biekorf gaat dus even in de koelkast. De totale kost van de renovatie was negen miljoen euro, waarvan twee miljoen van Vlaanderen zou komen.