Nu maken ze er dus wel werk van: nog deze maand starten de eerste werken.

Het kasteel van Bossuit dateert uit de 17de eeuw en is beschermd. In eerste instantie gaan ze de buitenkant renoveren, zoals het dak, de ramen en de gevels. Later is dan het interieur aan de beurt. De renovatie was destijds de inzet van een rechtszaak door de ruzie tussen de broers van wie één intussen is gestorven. Tegen 2025 moet de opknapbeurt klaar zijn. Anders dreigen dwangsommen.

