Renovatie Rijselpoort Ieper van start

Vandaag start in Ieper de restauratie van de Rijselpoort samen met de aangrenzende vestingsmuren.

Beschadigd metselwerk wordt volgens oude technieken hersteld, zo wordt het historische karakter bewaard. Tijdens de werken worden de aanwezige fauna en muurplanten beschermd. De Rijselpoort gaat dicht tussen 25 mei en 19 juni voor alle gemotoriseerd verkeer, er blijft wel doorgang voor voetgangers en fietsers.

De Rijselpoort herinnert aan het middeleeuwse verleden. De 14de -eeuwse stadspoort werd heropgebouwd na WO I, maar vertoont na 100 jaar ernstige tekenen van slijtage. De Rijselpoort is de oudste en nog enige bewaarde stadspoort. Het bouwwerk is aangetast door betonrot. Op de brug bovenaan de poort, waar een wandelpad loopt, zal men ook het wegdek opnieuw aanleggen.

Wegenwerken

Het stadsbestuur profiteert van deze uitzonderlijke verkeerssituatie om ook de straat in kasseien onder de Rijselpoort te vernieuwen. Tussen 8 en 19 juni zijn er simultaan met deze restauratie ook wegenwerken gepland door de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer aan de rotonde vlakbij de Rijselpoort: de rotonde van de Rijselweg met Oudstrijderslaan en Zuiderring. Het verkeer komende van de Rijselseweg zal tijdelijk worden omgeleid via de Kemmelseweg en Dikkebusseweg. Het verkeer tussen de Oudstrijderslaan en de Zuiderring zal in beide richtingen mogelijk blijven. Ter hoogte van de rotonde zal alternerend verkeer worden toegepast door middel van verkeerslichten.