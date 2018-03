Renovatie Vandammesluis Zeebrugge gestart

Het secuur werkje, want de sluisdeur weegt meer dan 2.300 ton en heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld. De hele liftingsoperatie zal naar verluidt 19 uur in beslag nemen. Daarvoor wordt een hijsschip gebruikt dat een gewicht van meer dan 3.300 ton kan tillen.

Operatie van 19 uur

De hele liftingsoperatie neemt naar schatting 19 uur in beslag. Er zijn ongeveer 50 mensen bij betrokken. Het werk maakt deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de toegang tot de achterhaven. Daarvoor maakt de Vlaamse overheid 120 miljoen euro vrij. De sluisdeur wordt in het voorjaar teruggeplaatst.

Deur 4 gaat eruit ! pic.twitter.com/4Fh7DDVGID — JOACHIM COENS (@JOACHIMCOENS) March 22, 2018

Visartsluis

Schepen hebben twee mogelijkheden om de achterhaven van Zeebrugge te bereiken: via de Visartsluis en via de Pierre Vandammesluis. De Visartsluis uit 1907 is verouderd en voldoet niet meer aan de noden van de hedendaagse scheepvaart. De Vlaamse Regering bereidt daarom een investering voor van 1 miljard euro in een nieuwe Visartsluis.