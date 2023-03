Renovatiewerken aan museumschip Mercator

In Oostende wordt het museumschip Mercator gerenoveerd. De ra's en een groot deel van het tuigage zijn gedateerd en worden in het voorjaar van 2024 vernieuwd.

Vernieuwing van de ra's

In de laatste week van maart zal de Mercator aan de kade gelegd worden. De ra's, de horizontale rondhouten aan de voorste mast, zullen eind april verwijderd worden. De nieuwe ra's zullen uit metaal gemaakt zijn om de levensduur ervan op te trekken van 20 naar 50 jaar. De installatie vindt plaats in het voorjaar van 2024. Naast de ra's wordt ook het volledige touwwerk met blokken vernieuwd.

Beschermd erfgoed

Voor burgemeester Bart Tommelein is het zeilschip zeer belangrijk: "Als de Stad aan Zee hechten we zeer veel waarde aan ons maritiem erfgoed. Na de ingrijpende onderhoudswerken van de Amandine, investeren we nu op een duurzame manier in de Mercator, één van de meest iconische landmarks in Oostende. Het schip moet hiervoor zijdelings aan de kade gelegd worden, wat ook de oorspronkelijke positie is van de Mercator.”

Alles samen bedraagt het kostenplaatje 500.000 euro.