Renovatiewerken Bombardierbrug in Brugge gaan van start

Vanaf volgende week maandag zal de Bombardierbrug in Brugge tijdelijk afgesloten zijn voor verkeer. De brug is aan een grondige renovatie toe.

Om de werken vlot en veilig uit te voeren zal de brug vanaf 20 februari afgesloten zijn voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen een omleiding volgen via de Bargeweg (zie onderstaande foto).

Twee nieuwe brugpijlers

De Vlaamse Waterweg zal onder andere het stalen brugdek renoveren en de betonnen onderdelen herstellen. Ook twee nieuwe brugpijlers onder de aanloophellingen moeten de brugtrillingen temperen.

Het stalen brugdeel over het kanaal plaatsen is voorzien in de tweede helft van juni. Eind augustus zouden de werken klaar moeten zijn. De totale renovatie zal ongeveer 1,3 miljoen euro kosten.