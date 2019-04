Renson bouwt nieuwe afdeling in Kruisem

In Kruisem is het Waregemse bedrijf Renson gestart met de bouw van zijn 'Outdoor Experience Center' aan de E17.

Het was CEO Paul Renson die de eerste spadesteek gaf op de industriezone De Prijkels. De nieuwe afdeling moet het paradepaardje worden van het bedrijf Renson dat gespecialiseerd is in ventilatie, zonnewering en terrasoverkappingen.

Het nieuwe Outdoor Experience Center is goed voor 10 ha en 150 nieuwe jobs. Het moet de 'internationale referentie worden voor totaalbeleving in de tuin'.

'Renson bestaat dit jaar 110 jaar', zegt Paul Renson. 'Innovatie zit in het DNA van ons familiebedrijf ingebakken. Met 75% van onze groei uit recente innovaties bewijzen we dat ook in de praktijk. Het is ook een bewuste keuze om niet in het buitenland te produceren maar opnieuw lokaal te investeren.'