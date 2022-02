Renson Waregem neemt Australische sectorgenoot over

Zonwering- en ventilatiebedrijf Renson uit Waregem neemt een Australische sectorgenoot over. Na eigen productiesites in de VS en China krijgt Renson ook down under voet aan de grond.

“Lange levertijden per schip vanuit ons land naar de andere kant van de wereld zijn al een tijdje niet meer te verantwoorden,” zegt Paul Renson. “We zijn daarom ook in de VS en China lokaal beginnen te produceren.”

In Australië waren wel al vertegenwoordigers van Renson actief, en die merken interesse in de producten van het Waregems bedrijf. De volgende generatie in het familiebedrijf Issey Sun Shade Systems in Australië haakt af, daar zag Renson een mogelijkheid om ook daar lokaal te gaan produceren.

Omzet maal vijf

“Nu er in Australië flink wat beweegt op het vlak van wetgeving rond ventilatie, zien we ook daar nieuwe opportuniteiten,” vult Paul Renson nog aan. “Dankzij deze overname verdubbelen we in één klap onze omzet met de volledige Renson Group in Australië, maar de ambitie moet zijn om die binnen 5 jaar nog eens te vervijfvoudigen