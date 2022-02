Renson wint Henry van de Velde Award in de categorie 'Company'

Volgens de jury dankt de Waregemse trendsetter in ventilatie, zonwering en outdoor living die erkenning aan zijn nooit aflatende drang naar innovatie en de kunst om design functioneel in te zetten voor gezond en comfortabel wonen, leven en werken.

Vandaag voert Renson uit naar 83 landen en heeft het bedrijf wereldwijd medewerkers aan de slag. Het merendeel van de producten wordt volledig in België gemaakt. Paul Renson: “Design wordt structureel ingezet om technieken onzichtbaar in te werken, perfect geïntegreerd in het interieur, de gevel of de tuin: van raamventilatieroosters, over minimalistische zonwering, binnendeurlijsten en scharnieren tot buitenleefruimtes. Design tilt met andere woorden een puur functioneel product naar een hoger niveau, waardoor het visueel rustiger oogt. Dat we deze award winnen, is voor mij dan ook het bewijs dat de ingeslagen weg de juiste is.”