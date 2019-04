Rentel windmolenpark officieel ingehuldigd

Het windmolenpark bestaat uit 42 windturbines en heeft een totale capaciteit van 309MW, dat is goed voor de energievoorziening van 300.000 Belgische gezinnen. Het park is al sinds eind 2018 operationeel en is het vijfde Belgische offshore windmolenpark. Kostenplaatje van dit alles: 1,1 miljard euro.

Het Rentel windpark ligt op ongeveer 40 km van de kustlijn van Oostende, tussen de Thorntonbank en de Lodewijkbank in de Belgische Noordzee. Via een exportkabel in de zeebodem wordt de elektriciteit vanop zee aan land gebracht.