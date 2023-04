Renteplafond op scholenbouwdossiers biedt ademruimte

Schoolbesturen zitten met de handen in het haar. Ze tekenden in op bouwformules van de overheid om verouderde gebouwen te vernieuwen of de capaciteit te vergroten. “Door de stijgende bouwprijzen en de hogere rente dreigen dossiers onbetaalbaar te worden voor de schoolbesturen. Ik riep in januari minister Weyts al op om te schakelen zodat de kinderen niet de dupe worden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die tevreden is met de maatregel.

Er lopen nu twee DBFM-formules waar de overheid en de privé samenwerken om schoolgebouwen te realiseren. Via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten staat voor circa 550 miljoen euro investeringen gepland. In West-Vlaanderen gaat dit concreet over 48.000 m² aan schoollokalen in Ieper, Wingene, Poperinge, Roeselare en Waregem.

Momenteel worden zowel schoolbesturen als de overheid geconfronteerd met onvoorziene prijsstijgingen van grondstoffen, uurlonen en rentetarieven. Dit alles zorgt er voor dat het budget dat schoolbesturen dienen te voorzien significant groter is, dan eerder voorzien. “De schoolbesturen geven aan dat het zelf te voorziene bedrag voor de scholen te hoog wordt. Minister Weyts krijgt onze steun bij het uitwerken van oplossingen, zoals de compensatie voor rentes boven de 2%. Zo bouwen we mee aan een Vlaanderen waar kinderen en jongeren kunnen studeren in een eigentijdse infrastructuur”, zegt Warnez nog.