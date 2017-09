Republiek tegen volgende zomer open

Tegen volgende zomer gaat de Republiek in Brugge opnieuw open. Het gebouw in de Brugse binnenstad ondergaat momenteel een ingrijpende verbouwing.

De start van de laatste bouwfase is voor vzw Korrelatie de aanleiding om een werkbezoek te organiseren in haar pand. De afbraakwerken zitten er op en de opbouw van de nieuwe Republiek start. Het oude gebouw is helemaal gestript en wordt voor een aantal nieuwe doelen ingericht. Jonge mensen die willen starten met een creatieve onderneming en iets willen uitproberen krijgen hier ruimte om samen te werken.

Jorijn Neyrinck: “Daarnaast wordt het ook een productie-creatie beleefplek waar heel veel culturele spelers in de stad hun ding kunnen doen zoals festivals, toonmomenten lezingen. Uiteraard hebben we ook de stadsbioscoop.”

De hele verbouwing kost 3,7 miljoen euro. Brugge betaalt daarvan 1 miljoen euro. Tegen het laatste weekend van volgende maand gaat alvast het vernieuwde café-restaurant in het Republiekgebouw open.