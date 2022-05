Rerum Novarum: Crevits roept mensen op om te kiezen voor job in de zorg

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) heeft donderdag in een videoboodschap naar aanleiding van Rerum Novarum mensen opgeroepen om te kiezen voor een job in de zorg.

De ruim 700.000 mensen die in de zorgsector werken belichamen de warme solidariteit waartoe Rerum Novarum oproept, aldus Crevits. "Een job in de zorg is van onschatbare waarde. Niet alleen voor wie zorg nodig heeft, maar evenzeer voor onze hele samenleving", zegt Crevits.

Ze benadrukt dat in Vlaanderen ook bijna zeven op de tien hulpbehoevende mensen spontaan hulp krijgen van familie, vrienden, buren of kennissen. "Ook de expertise en ervaring van deze mantelzorgers is onmisbaar en moeten we maximaal benutten in onze samenleving."

De komende jaren zijn volgens de minister veel sterke handen nodig in de zorg. "Ik wil vandaag dan ook heel graag een oproep doen aan iedereen die zijn of haar weg nog niet vond op onze arbeidsmarkt. Stap zonder vrees de drempel over en kies voor een opleiding in de zorg. (...) We hebben elk talent nodig."