In het kader van Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging, heeft Hilde Crevits (CD&V) voor een volle zaal gesproken in Torhout.

Ze had het over het voortbestaan van Bombardier, Manchester en het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan ons land.

De vakbonden leveren goed werk en wij moeten ervoor zorgen dat de toekomst van het bedrijf in Brugge verankerd blijft, is de boodschap van Vlaams minister Hilde Crevits in Torhout. Rerum Novarum is na 126 jaar nog altijd actueel.