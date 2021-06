Reserveren voor juli op Kust-Expresstrein kan nu

De eerste trein rijdt op 3 juli, tijdens de weekends zullen er twintig treinen rijden per dag van en naar de kust. De treinen rijden tussen vier steden in het binnenland en de kuststations in Blankenberge, De Panne, Knokke en Oostende. Passagiers kunnen een plaatsje reserveren voor 1 euro per rit bovenop de normale ticketprijs. Met de Kust-Express-treinen zijn reizigers zeker van een plaats en zijn ze bovendien ook sneller aan zee, omdat er geen tussenstops zijn.

Tijdens de weekends in de zomervakantie zullen er elke dag twintig ritten zijn (tien richting de kust 's ochtends en tien in de andere richting 's avonds). Er rijden dan treinen tussen Luik-Guillemins en Oostende, tussen Gent-Sint-Pieters en Blankenberge, tussen Antwerpen-Centraal en Blankenberge, en tussen Brussel-Zuid en Oostende, De Panne en Knokke. Op weekdagen rijden er alleen reservatietreinen tussen Brussel-Zuid en Oostende (twee heen en twee terug).

De gewone treinen richting kust blijven volgens de normale dienstregeling rijden. Midden juli worden de reservaties geopend voor de reservatietreinen in augustus.

