Reserveren voor plekje op het strand deze zomer?

Gezien de coronacrisis ziet het er immers naar uit dat we onze vakantie in eigen land zullen moeten doorbrengen. Om te vermijden dat iedereen massaal zijn handdoek op het zand gooit, denkt Oostende aan een strandpasje. Wie er geen heeft, zou het strand niet op kunnen en de stranden zouden worden afgebakend worden in zones. De vraag is maar of andere kustgemeenten dat idee zullen volgen. Middelkerke en De Panne lijken het in elk geval niet genegen. Vanmiddag is er een overleg met alle kustburgemeesters.