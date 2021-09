"Respect voor Club Brugge, ze hebben goede spelers"

Het zijn dure voeten die op het gras van Jan Breydel een laatste training afwerken richting de Champions League-opener, morgenavond. Neymar, Mbappé en uiteraard Lionel Messi. Als Pochetinno hen selecteert, spelen ze voor het eerst samen in het kampioenenbal.

Marquinhos (PSG): We kunnen alleen maar tevreden zijn met zulke goede en ervaren spelers in ons team. Ze weten hoe we compact spelen en samen verdedigen. ALs ze samen spelen (dat weet ik niet, vraaghet aan de coach) dan zorgt dat niet voor extra druk bij ons. Het is een enorme troef.

Respect voor Club

In oktober 2019 werd Club - PSG 0-5. In Parijs verloor Club toen met het kleinste verschil. PSG-coach Mauricio Pochettino kent z'n tegenstander: "Het is een sterk team dat de Belgische competitie al jaren domineert. We kennen hun spelers en hun spelsystemen. Ze kunnen vlot wisselen van een 5-3-2 naar een 4-3-3. Dat zagen we in hun voorbije wedstrijden. We zullen hier spelen met concentratie en respect om de drie punten ta pakken en onze campagne goed te starten. Dit is de Champions League, hier spelen enkel de beste teams van Europa."

Of Club iets kan rapen tegen de Parijse supersterren, en of MNM effectief aan de aftrap komt, weten we morgen om 21 uur.