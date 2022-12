Responsible Young Drivers maakt zich klaar voor 30ste Nieuwjaarsactie

Vanzelfsprekend is veiligheid een nummer één prioriteit. Daarom organiseert Responsible Young Drivers ook dit jaar opnieuw rijtesten in samenwerking met verschillende rijscholen. Hierbij krijgt Responsible Young Drivers ondersteuning van professionele rijinstructeurs die de vrijwilligers een testrit laten afleggen. Tijdens deze rit wordt er aandacht gegeven aan in hoeverre de bestuurders vertrouwd zijn met de wagen en dit terwijl ze passagiers vervoeren.

De rijtesten vonden plaats op donderdag 29 december 2022 in rijschool Secura in Roeselare. Het was voor de Responsible Young Drivers eigenlijk opnieuw opstarten. De actie lag enkele jaren stil door de coronapandemie. Mars Frey Alvarez, RYD: "We zijn een noodoplossing. Wat wil zeggen dat de mensen ons nu nog niet kunnen bereiken. Dat gaat pas tussen twaalf uur en vijf uur nieuwjaarsnacht. En dan pas gaan we kunnen zeggen of we de oproep kunnen aannemen of niet."