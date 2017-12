Zij nemen het stuur over van de feestneuzen die te diep in het glas keken om ze veilig thuis te brengen. Alle vrijwilligers die zich als chauffeur voor de feest nacht opgaven, leggen vandaag in Roeselare eerst zelf een rijtest af. Want met de auto van iemand anders rijden is niet altijd zo vanzelfsprekend.

De Responsible Young Drivers organiseren al voor het 26ste jaar de nieuwsjaarsactie. Tussen middernacht en zes uur s’ morgens kan je bellen naar het nummer 0902/12345.