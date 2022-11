Bij de intercommunale voor afvalverwerking In Brugge pakt men trots uit met een opmerkelijke daling van het restafval per inwoner.

Dat er meer in de nieuwe blauwe PMD-zak kan, leidt tot heel sterke resultaten bij IVBO, samen met de invoering van afzonderlijk groenafval.

Het restafval is in de IVBO-regio met maar liefst 35,6 kilogram per inwoner gedaald. En dat is een daling van 20 procent en daarmee haalt IVBO de normen van de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij. Van slechte leerling in West-Vlaanderen worden ze op anderhalf jaar tijd meteen één van de beste in de hele provincie.