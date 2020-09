Restafvalzak duurder, maar meer gratis fracties bij IMOG

De zakken kunnen 60 liter in plaats van 80 liter bevatten en ze kosten 1,70 euro. Kleiner en duurder, maar met een goede reden. "We moeten stappen zetten naar duurzaamheid. De regelgeving van OVAM zegt dat we minder restafval moeten hebben. Uit die analyse hebben we gezien dat er nog heel wat materialen in die zakken zitten", zegt Koen Delie. "Zoals voedsel, dat perfect gecomposteerd kan worden, of PMD, dat in een andere zak thuishoort die veel goedkoper is.

Meer gratis fracties op recyclageparken

Anderzijds is er ook goed nieuws, want in de 16 recyclageparken van IMOG kunnen meer gratis fracties achtergelaten worden. Bovendien kun je nu overal in de elf gemeenten in elk recyclagepark terecht, en kun je restafvalzakken kopen en buitenzetten. Zo wil de intercommunale de afvalberg verminderen en alles meer gestroomlijnd maken. Het is voor het eerst dat verschillende gemeenten zo hun afvalbeleid op elkaar afstemmen.