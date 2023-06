Restanten van begraven onderbroek tonen kwaliteit van grond in je tuin

Op verschillende plaatsen zijn katoenen onderbroeken begraven en deze week weer opgegraven. Volgens de Landelijke Gilden is het een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de grond in je tuin.

Ook Wim Van Wassenhove uit Zedelgem heeft deelgenomen aan de grote onderbroekbegraafactie van de Landelijke gilden. "Twee maanden geleden hebben we in de tuin een katoenen onderbroek begraven. En nu gaan we zien hoeveel bodemleven er in de grond zit en hoeveel wormen, bacteriën en schimmels aan de onderbroek hebben gegeten," zegt Wim net voor ze broek opgraven. (lees verder onder de foto)

En het resultaat is nog hoopgevend ook: slechts een restant van de onderbroek vinden ze terug. "Schimmels, bacteriën, wormen: nu zien we het resultaat dat al die beestjes, die we niet met het blote oog kunnen waarnemen, in de grond toch wel hun functie en nut hebben."

Bewustmaking

De onderbroekbegraafactie is een ludiek initiatief van de Landelijke Gilden: ze willen mensen overtuigen om duurzaam om te springen met meststoffen en de klimaatbestandigheid van de tuin.