Restaurant ’t Hommelhof in Watou sluit de deuren

Chef Stefaan Couttenye trekt de stekker uit zijn restaurant ’t Hommelhof in Watou. Hij maakte er 38 jaar lang naam en faam met bier en hoppescheuten als opvallende ingrediënten.

Deze namiddag bereidde topchef Stefaan Couttenye zijn laatste maaltijden in Gasthof ’t Hommelhof. De lunch was al weken op voorhand volgeboekt. Couttenye is 61 jaar en vond geen overnemer voor zijn levenswerk.

De West-Vlaming verwerkte de biercultuur van de streek, Watou telt twee brouwerijen, in zijn keuken. Ook bekendheden, onder andere koningin Paola en Hugo Claus, kwamen de gerechten uitproberen.