Restaurant hielp al 2.000 klanten met update coronapas

Hun basisvaccinatie is te lang geleden. Ze weten niet dat ze de nieuwe QR-code van de booster moeten downloaden. En wie het wel weet, weet vaak niet hoe.

"Hart bloedt om iemand weg te sturen"

Een klant van het restaurant kan geen koffietje meer gaan drinken en ook in de turnles is ze niet welkom omdat de basisvaccinatie te lang geleden is. Sam Nuytten van Restaurant Petrouska heeft voor haar de nieuwe QR-code van de boosterprik gedownload en zijn vrouw maakte er een handig pasje van.

"Na zes maanden telt die tweede prik niet meer en scannen ze plots rood, terwijl ze de dag ervoor nog groen kleurden. We moeten hen dan eigenlijk wegsturen. Als commerçant bloedt je hart als je iemand moet wegsturen omdat administratief iets niet in orde is", zegt Sam.

"Niet mee met digitalisering"

Klant Rudy Beke heeft geen smartphone en zelf een papieren versie afprinten is geen optie. "Ik werk niet met een computer. Ik ben niet mee met de digitalisering. Dat is hier ideaal voor ons", zegt hij.

Je kan een nieuw certificaat ook per post opvragen, maar dat duurt even en zo'n geplastificeerd pasje gaat langer mee.

"Als dat gewoon een stukje papier is dat bij je identiteitskaart zit dan kan dat nat worden en scheuren en is het soms niet meer leesbaar", zegt Patrick Vandoorne. Hendrik Vannevel vult aan: "Het gebeurt dat mijn gsm in de auto blijft liggen en dan moet ik teruglopen. Zo'n pasje is gemakkelijk."

Al 2.000 pasjes gemaakt

Ook als de batterij van je gsm leeg is. De uitbaters van het restaurant vinden het belangrijk dat hun klanten zeker dit weekend kunnen langskomen. "De mensen willen hier romantisch komen dineren en dan willen we niet dat we ze op Valentijn zouden moeten wegsturen omdat hun covidsafeticket rood is", zegt Petrouska Beke van Restaurant Petrouska.

"De laatste drie weken hebben we zeven keer controle gehad. Als iemand dan rood is en ze scannen die dan kost ons dat 2.400 euro."

Sinds de start van de vaccinaties maakte het koppel al zo'n 2.000 pasjes, maar vooral nu is de nood hoog.