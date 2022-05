In restaurant Rebelle in Marke zijn ze weer volop aan de slag nadat ze gisteren hun eerste Michelinster hebben gehaald.

Rebelle scoort al een tijdje bijzonder goed. Ook in andere culinaire gidsen. Gisteren was de verrassing toch groot toen de eerste ster werd toegekend. Martijn Defauw, die uit Meulebeke komt, begon te koken toen hij veertien jaar was. Nu is hij een chef met naam en faam maar weet ook dat hij niets is zonder een goed team.