Restaurant 't Roodhof in Oostkamp gaat dicht

Restaurant en seminariecentrum 't Roodhof in Oostkamp gaat dit jaar nog dicht. Het is dringend aan renovatie toe, maar de eigenaar wil die niet laten uitvoeren.

Het maatwerkbedrijf dat het restaurant uitbaat zegt dan ook het huurcontract op. ’t Roodhof is een project in de sociale economie, waar 25 mensen werken die het moeilijk hebben om in het gewone arbeidscircuit te werken.