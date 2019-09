Restaurantuitbater verliest geur en smaak

Op 8 oktober 2017 trok G.O. als makelaar in oldtimers naar de Zoute Grand Prix in Knokke. Na een eerdere passage in het restaurant van het slachtoffer, wilde hij er 's nachts samen met een vriend opnieuw iets drinken. De eigenaar was al aan het afsluiten, waarop O. zelf snel twee glazen pakte. Dat vrijpostig gedrag schoot in het verkeerde keelgat bij de restaurateur. In de daaropvolgende schermutseling kreeg het slachtoffer een elleboogstoot op zijn neus.

De advocaat van de burgerlijke partij benadrukte de grote gevolgen voor zijn cliënt. Volgens een gerechtsdeskundige is hij sindsdien immers zijn reuk- en smaakzin helemaal kwijt. Voor het slachtoffer werd een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro gevorderd. Zijn vrouw, die toen ze tussenbeide kwam een vingerbreuk zou hebben opgelopen, wil minstens 2.100 euro schadevergoeding. Volgens het parket zijn de feiten wel degelijk bewezen, maar het OM vorderde geen concrete straf.

Wettige zelfverdediging

Volgens de verdediging werd G.O. eerst door de uitbater bij de arm gegrepen, omdat hij de zaak niet snel genoeg verliet. "Hij heeft geen bewuste slag gegeven, maar wilde zich enkel losrukken", pleitte meester Luc Arnou. De advocaat van de beklaagde riep ook wettige zelfverdediging en uitlokking in.

Ook bij de gevolgen van de schermutseling plaatste meester Arnou grote vraagtekens. Een privé-detective stelde tijdens meerdere bezoeken immers vast dat het slachtoffer wel gewoon wijn proefde en zelfs rook aan de kurk. "Je zag daar niets aan. Hij werkte gewoon, business as usual." De burgerlijke partij merkte op dat het slachtoffer gewoon gebruik maakte van zijn kennis en zijn jarenlange ervaring. "Maar hij proeft het niet meer, dat is een catastrofe voor iemand met een restaurant en een wijnhandel", aldus meester Guy Demeestere.

De rechter doet uitspraak op 8 oktober.