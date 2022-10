Restauratie Koninklijke Stallingen start in november

Binnen worden de kleedkamers en het sanitair aangepakt. Ook het poortgebouw aan de ingang wordt vernieuwd.

De Koninklijke Stallingen – ook wel Noorse Stallingen genoemd - dateren uit 1903 naar een ontwerp van de Noorse architect Ivar Andreas Knudsen. Het gebouw werd evenwel nooit in gebruik genomen als stalling. In 1929 trok de stedelijke technische school in het complex en in 1959 werd het verbouwd tot stedelijk sportcentrum.

“De Noorse stallingen zijn al jaren aan een grondige restauratie toe. Ik ben ontzettend blij dat we de werken nu eindelijk kunnen starten. Als alles goed gaat kunnen onze Oostendse sportverenigingen in 2024 trainen in een moderne accommodatie, en dit in een uniek kader,” aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Stadseigendommen.

220 werkdagen

Bart Plasschaert, schepen voor Sport: "Moderne infrastructuur is belangrijk voor sportclubs. We zien dat velen plots gigantische stappen vooruit zetten na vernieuwingswerken, zoals de zwemclubs in het nieuwe zwembad en de atletiekverenigingen in de nieuwe overdekte sporthal in het Jozef Verhellestadion. Ik ben er zeker van dat zowel de judo- als de boksclub in hun vernieuwde lokalen een schitterende toekomst tegemoet gaan."

De werken gaan van start midden november 2022. De timing wordt geraamd op 220 werkdagen. Het complex zal dus vermoedelijk een jaar niet beschikbaar zijn. In juli 2021 werd een premie toegekend ter waarde van zo’n 1.260.000 euro voor de restauratie van het complex. De werken werden aanbesteed in mei 2022 en gegund voor een bedrag van bijna 4 miljoen euro.